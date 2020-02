Motociclista bate em ônibus ao invadir preferencial

O condutor de uma motocicleta sofreu ferimentos leves ao bater na lateral (parte traseira) de um ônibus da empresa responsável pelo transporte coletivo, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta da 0h50 deste sábado, no cruzamento da rua Bronislau Wronski, com a rua Belin Carolo, região do jardim Aeroporto. O motociclista seguia pela rua Belin Carolo e não parou no cruzamento com a rua Bronislau Wronski, por onde passava o coletivo.

Com o impacto, o condutor da moto caiu e ficou ferido. A equipe do Corpo de Bombeiros prestou atendimento, encaminhando a vítima ao hospital Pronto Socorro.

O rapaz não tem habilitação e por constar pendências junto ao Detran, a moto foi apreendida.