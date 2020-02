Adolescente é morto a tiros e CM registra 2º homicídio do ano

O adolescente Maykon Espíndola Ostapechemn, 16 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, no Lar Paraná. Foi o segundo homicídio do ano em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Dourados.

De acordo com o sargento Picarski, o menor caminhava na rua, quando um motociclista em uma Honda Biz e aproximou e efetuou os disparos. “A vítima foi morta com tiros de arma de grosso calibre, a princípio uma pistola. Várias cápsulas foram encontradas no local e a Polícia Civil vai investigar o caso”, disse o policial.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionadas, mas o rapaz morreu no local. Os bombeiros constataram perfurações no crânio e no fêmur esquerdo do adolescente. O autor do crime está foragido.