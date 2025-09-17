Motociclista avança preferencial, causa acidente e foge sem ajudar vítima em Campo Mourão

Um motociclista ficou ferido no início da tarde desta quarta-feira (17), após se envolver em um acidente no cruzamento da Avenida das Torres com a rua Lambari, em Campo Mourão.

De acordo com informações repassadas no local, o homem conduzia uma Honda Bis pela Avenida das Torres, em direção ao conjunto Fortunato Perdoncini, quando foi atingido por outra motocicleta que avançou a preferencial ao cruzar a rua Lambari.

A batida fez com que o piloto da Bis perdesse o controle, colidisse contra um monte de areia e caísse. Ele sofreu várias escoriações e contusões pelo corpo, além de apresentar suspeita de fratura no braço esquerdo.

Equipes do SAMU prestaram atendimento imediato à vítima, que foi encaminhada para avaliação médica. A Polícia Militar também esteve no local, mas o condutor da outra motocicleta fugiu sem prestar socorro.

O caso agora segue para investigação, a fim de identificar o motociclista que provocou o acidente e deixou o local sem ajudar.