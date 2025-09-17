Semana Municipal do Esporte começa com palestra de Dante Amaral em Campo Mourão

A 2ª edição da Semana Municipal do Esporte de Campo Mourão começou de forma especial na noite de terça-feira, 16, reunindo em torno de 450 pessoas entre atletas, treinadores, demais profissionais do esporte, acadêmicos e familiares, no Teatro Municipal. O evento inaugural contou com a palestra do ex-jogador da seleção brasileira de vôlei e campeão olímpico, Dante Amaral, que apresentou o tema “Inspirar e Transformar pelo Esporte”.

Organizada pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), a programação segue até o dia 20 de setembro, com palestras, minicursos e debates voltados a gestores, técnicos, acadêmicos e comunidade em geral, com o objetivo de qualificar e fortalecer o esporte mourãoense e regional.

A palestra de abertura emocionou e motivou o público ao trazer reflexões sobre a importância do esporte na formação de valores, no desenvolvimento pessoal e na transformação de vidas.

De acordo com a Diretora-Presidente da Fecam, Karla Tureck, a presença de Dante Amaral trouxe inspiração e reforçou a grandiosidade do evento. “Abrir a Semana Municipal do Esporte com Dante Amaral foi um privilégio. Ele é um ícone do voleibol mundial, que não apenas conquistou títulos, mas também carrega consigo uma trajetória de superação e dedicação. Ter ele compartilhando sua experiência com nossos atletas, técnicos e comunidade é algo transformador. A Semana começa com um conteúdo de altíssimo nível, que sem dúvida vai marcar todos que estiveram presentes”, destacou.

Programação Segue até sábado

A Semana Municipal do Esporte acontece no Teatro Municipal e no campus do Centro Universitário Integrado, até o próximo sábado (20). O encerramento será marcado pelo Festival Paralímpico Loterias Caixa, no Estádio Municipal, promovendo a inclusão de crianças e jovens com e sem deficiência em diversas modalidades esportivas, em um ambiente de celebração, aprendizado e diversidade.

Trajetória de Dante Amaral

Nascido em Itumbiara (GO), Dante Guimarães Santos do Amaral é um dos nomes mais vitoriosos da história do vôlei. Como ponteiro da seleção brasileira, conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004), três títulos de Campeonato Mundial (2002, 2006 e 2010), além de sete títulos da Liga Mundial, duas Copas do Mundo e duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos. Ao longo da carreira, atuou em clubes do Brasil, Itália, Grécia, Rússia e Japão.