Motociclista atropela idoso ao evitar colisão com veículo

Um idoso de aproximadamente 70 anos sofreu fratura exposta em uma das pernas e suspeita de fratura no quadril ao ser atropelado por um motociclista na tarde desta terça-feira, 5, no jardim Cidade Nova.

O acidente ocorreu na rua das Torres, esquina com a rua Olivio Salvadori. De acordo com as informações, o condutor da moto de 23 anos atropelou o idoso no momento em que desviou de um carro que avançou a via preferencial vindo da Olivio Salvadori.

O rapaz relatou que subia a rua das Torres, sentido ao Cidade Nova, quando um automóvel invadiu a preferencial. Ele conseguiu evitar o impacto desviando para o lado, porém, acabou atropelando o idoso.

A vítima foi atendida por uma equipe da unidade de saúde do jardim Cidade Nova e pelo Samu, com fratura exposta em uma das pernas e outros ferimentos. O motociclista também ficou ferido e ambos foram encaminhados ao hospital Pronto Socorro.