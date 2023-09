Concurso para criação do logotipo do IPPLAN-CM tem prazo de inscrição prorrogado

O Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN-CM) prorrogou o prazo de inscrição para o concurso de criação do seu logotipo. Agora, os interessados têm até o dia 16 de setembro para submeter suas propostas.

Para participar do concurso, os candidatos, que devem ser estudantes universitários, precisam acessar o formulário de inscrição e o termo de cessão de direitos autorais disponíveis no link https://linktr.ee/ipplancm. É importante ressaltar que a inscrição é gratuita, sendo permitido o envio de apenas uma proposta por participante.

A comissão julgadora, encarregada de avaliar os trabalhos, levará em consideração critérios como clareza de comunicação, conceito, originalidade, viabilidade técnica e econômica, aplicabilidade e qualidade estética. O autor da proposta vencedora receberá um prêmio no valor de R$ 1.200. Os segundo e terceiro lugares receberão, respectivamente, R$ 600 e R$ 200.

De acordo com o presidente do IPPLAN-CM, Carlos Alberto Facco, o objetivo do concurso é aproximar o instituto e a comunidade acadêmica. “O Ipplan é uma nova estrutura de planejamento para projetos de grande impacto no futuro da cidade. Então, buscamos com essa iniciativa fazer com que a comunidade acadêmica participe da criação da marca, bem como de discussões acerca do desenvolvimento do município”.