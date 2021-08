Motociclista atropela cavalo na BR 272 e sofre ferimentos gravíssimos

A condutora de uma moto Honda Biz sofreu ferimentos gravíssimos após atropelar um cavalo, na rodovia BR 272, entre Campo Mourão e Farol. O acidente ocorreu por volta das 23h45 deste sábado e deixou ferida também a garupa, uma adolescente de 12 anos.

Segundo as informações, a motocicleta trafegava sentido Campo Mourão a Farol, quando ao chegar próximo a ponte da comunidade Alto do Divino, um cavalo entrou na pista.

A motociclista de 30 anos não conseguiu desviar e com o impacto ela sofreu ferimentos gravíssimos. A adolescente que estava na garupa também teve lesões generalizadas.

Equipes do Samu e Siate estiveram no local para prestar atendimento. A mulher precisou ser intubada pelo médico do Samu e levada ao hospital Santa Casa.

A adolescente foi atendida pelo Siate e também foi medicada. O cavalo não foi encontrado no local. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para fazer o levantamento do acidente.