Após acidente na Perimetral Tancredo Neves, motoristas fogem do local

Dois veículos se envolveram em uma colisão na Perimetral Tancredo Neves, no início da madrugada deste sábado. A batida ocorreu no semáforo localizado no cruzamento com a rua Araruna, por volta zero hora.

Segundo as informações, uma caminhoneta Chevrolet S10 seguia um pouco à frente de um veículo VW/Gol, sentido Rodoviária/saída para Maringá. Quando a caminhoneta parou no semáforo, acabou atingida em cheio na traseira pelo Gol.

Com impacto, um passageiro do Gol, de 28 anos, sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. No entanto, quando a equipe da Polícia Rodoviária Estadual chegou, a caminhoneta já havia sido retirada do local e o motorista do Gol também não foi encontrado.

O rapaz ferido disse que não conhecia o motorista, pois o havia conhecido um pouco antes do acidente. A Polícia Rodoviária vai tentar identificar os dois envolvidos no acidente e o motivo pelo qual eles não permaneceram no local.