Moto vai parar embaixo de caminhoneta em acidente; jovem fica inconsciente

Uma violenta colisão envolvendo uma caminhoneta GM/S10, e uma motocicleta Honda, deixou um jovem de 19 anos gravemente ferido. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, na rua Francisco Preisner, cruzamento com a rua Pedro Hruschka, no jardim Santa Cruz.

De acordo com as informações, o motociclista seguia pela Francisco Preisner e não parou no cruzamento. Com isso, acabou sendo atingido pela caminhoneta que transitava na preferencial pela rua Pedro Hruschka.

O acidente teve cinemática bastante grave, já que a moto ficou prensada embaixo do veículo. O rapaz, que por pouco não ficou preso embaixo da caminhoneta, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, inconsciente.

Após ser imobilizado, foi levado pelo Samu até uma unidade hospitalar com ferimentos graves. A equipe da Polícia Militar também esteve no local e, para fazer a remoção da moto, foi preciso tirar o pneu da caminhoneta.