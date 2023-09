Temporal derruba árvores sobre carros, danifica rede elétrica e causa queda de energia em Campo Mourão

A chuva que caiu na tarde desta segunda-feira, acompanhada de fortíssimas rajadas de vento, derrubou várias árvores em Campo Mourão, causando queda de energia em algumas partes da cidade. Carros também foram atingidos e danificados.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Copel tiveram trabalho para fazer a remoção de galhadas e desobstruir ruas. Algumas árvores foram arrancadas pela raiz.

Uma delas caiu próximo ao quartel dos bombeiros, enquanto outra não suportou a força do vento nas proximidades do Lar dos Idosos, na saída para Araruna. Outra árvore caiu no Lar Paraná e atingiu a rede elétrica.

Uma equipe da Copel esteve no local para prestar o atendimento. A Secretaria Municipal de Obras atendeu outra ocorrência onde uma árvore teria caído no quintal de uma casa atingindo o imóvel.

O Corpo de Bombeiros chegou a entregar uma lona para uma família, porém, não se sabe se houve destelhamento de mais casas.