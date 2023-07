Morre mulher acidentada com moto na área central de Campo Mourão

Uma das mulheres envolvidas no gravíssimo acidente ocorrido nesta manhã na área central de Campo Mourão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no interior da ambulância do Samu.

Keila Alves da Silva, tinha 37 anos, e estava em uma moto Honda Biz, acompanhada de outra mulher trafegando pela avenida Irmãos Pereira, quando no cruzamento com a rua Interventor Manoel Ribas ocorreu o choque com um veículo Renault Duster Oroch.

O motorista avançou a preferencial sem perceber a aproximação da moto. A outra mulher foi internada, com ferimentos moderados. O motorista do automóvel ficou em estado de choque diante da gravidade do acidente.