Mais um gravíssimo acidente com moto na área central deixa duas mulheres feridas

Duas mulheres ficaram feridas, uma delas, de 34 anos, em estado gravíssimo, em mais um acidente envolvendo carro e moto na área central de Campo Mourão.

O acidente ocorreu na manhã de hoje, por volta da 10h35, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Interventor Manoel Ribas.

As vítimas estavam em uma Honda Biz trafegando pela avenida Irmãos Pereira, quando foram surpreendidas por um veículo Renault Duster Oroch que cruzou a Interventor Manoel Ribas sem perceber a aproximação da moto.

Com o forte impacto na lateral do veículo, elas caíram e uma delas bateu a cabeça no asfalto, perdendo muito sangue. Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu prestaram atendimento rápido encaminhando as duas mulheres ao hospital.

O motorista do automóvel ficou em estado de choque diante da gravidade do acidente. A Polícia Militar esteve no local para dar apoio aos socorristas e controlar o tráfego de veículos.