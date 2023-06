Morre jovem envolvido em acidente no centro de CM

O jovem Victor Hugo Soares da Silva, 22 anos, motorista do veículo HB20 que ontem à noite envolveu-se em um gravíssimo acidente no centro de Campo Mourão, não resistiu aos ferimentos. Após ser internado no hospital Pronto Socorro ele acabou falecendo,

O acidente ocorreu pouco depois das 20h, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Edmundo Mercer. Victor Hugo dirigia pela rua Edmundo Mercer, sentido ao centro, e não parou no cruzamento com a avenida Capitão Indio Bandeira.

Foi quando outro jovem dirigindo um Honda Civic pela avenida, acabou batendo violentamente na lateral do HB20. Com o impacto, o HB20 rodou, bateu em duas placas, arrancando uma delas e só parou ao chocar-se contra a parede de uma clínica.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento e encaminhou o rapaz em estado gravíssimo ao hospital. Já o motorista do Honda Civic, de 21 anos, saiu sozinho do carro, com ferimentos leves e recebeu atendimento do Samu. Segundo as informações, os dois jovens eram amigos.