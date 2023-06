Violenta colisão no centro de CM deixa jovem gravemente ferido

Uma violenta colisão entre dois veículos, no centro de Campo Mourão, deixou um dos motoristas gravemente ferido. O acidente ocorreu na noite deste domingo, 18, pouco depois das 20h, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Edmundo Mercer.

O motorista de um veículo HB20, de 22 anos, subia a Edmundo Mercer, sentido ao centro, e não parou no cruzamento com a avenida Capitão Indio Bandeira. Foi quando outro jovem dirigindo um Honda Civic pela avenida, acabou batendo violentamente na lateral do HB20.

Com o impacto, o HB20 rodou, bateu em duas placas, arrancando uma delas e só parou ao chocar-se contra a coluna de uma clínica. O motorista do veículo que invadiu a preferencial ficou preso às ferragens e foi atendido com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros.

Já o motorista do Honda Civic, de 21 anos, saiu sozinho do carro, com ferimentos leves e recebeu atendimento do Samu. Para se ter uma ideia da gravidade do acidente, a bateria e algumas peças do HB20 foram parar a mais de 50 metros do local do impacto.

Os dois foram encaminhados ao hospital Pronto Socorro. Segundo informações os dois envolvidos no acidente são amigos.