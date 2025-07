Morre jovem acidentado no centro

O jovem Cristian Bagini, 26 anos, que na manhã desta quarta-feira, 23, sofreu um trágico acidente na área central de Campo Mourão, envolvendo a moto que pilotava e um caminhão guinho, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital Pronto Socorro.

Bagini sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, chegou a ser reanimado no local do acidente pelas equipes de resgate, mas logo após ser hospitalizado foi confirmado o óbito.

De acordo com as informações apuradas no local do acidente, o jovem seguia com sua motocicleta pela avenida Goioerê, no sentido Asa Leste, quando, após ultrapassar um caminhão guincho, acabou perdendo o controle da direção e caindo embaixo do veículo, na esquina com a rua São Paulo.

O caminhão chegou a arrastar o rapaz e a moto por alguns metros até o motorista parar. A vítima ficou enroscada embaixo do caminhão.

Uma médica que passava pelo local prestou os primeiros socorros até a chegada das equipes de resgate. A Polícia Militar também foi acionada e auxiliou no controle do tráfego de veículos enquanto os socorristas prestavam atendimento à vítima.