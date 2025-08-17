Morre estudante de Barbosa Ferraz acidentada na rodovia PR-082

A jovem estudante de agronomia, moradora de Barbosa Ferraz, Maria Alice Cafisso, de 20 anos,não resistiu aos ferimentos causados pelo grave acidente em que se envolveu ontem de manhã na rodovia PR-082. Na noite deste sábado (16) ela faleceu no Hospital Universitário de Maringá..

O acidente ocorreu próximo à comunidade Três Vendas, em Quita do Sol. A jovem dirigia um veículo Hyundai quando acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista e caindo em uma vala.

A vítima ainda foi ejetada do veículo aumentando a gravidade das lesões. Após receber os primeiros socorros no local e ser encaminhada ao hospital de Quinta do Sol ela foi removida pelo resgate aéreo do SAMU ao hospital de Maringá. onde acabou não resistindo aos ferimentos.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente informadas. A Polícia Rodoviária Estadual deve realizar os levantamentos para apurar as circunstâncias da ocorrência.