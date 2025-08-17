Casal é preso com drogas durante abordagem da Polícia Militar em Campo Mourão

Durante patrulhamento no jardim Santa Criz em Campo Mourão, na madrugada deste sábado, 17, a Polícia Militar avistou um veículo GM/Celta em atitude suspeita. Ao perceber a presença da equipe, o motorista acelerou e realizou uma conversão brusca. Considerando denúncia recebida em 25 de junho, que informava sobre um carro com as mesmas características envolvido em comércio de drogas, os policiais decidiram realizar a abordagem.

No veículo estavam quatro pessoas: dois homens (25 e 21 anos) e duas mulheres (23 e 18 anos). Durante a busca pessoal, os policiais encontraram cerca de 20 gramas de maconha no bolso da jaqueta da jovem de 23 anos, que declarou estar guardando a droga para o marido, condutor do carro, de 25 anos. Ele confirmou a versão e autorizou buscas no automóvel e em sua residência.

Na casa, a equipe localizou mais duas porções de maconha, totalizando aproximadamente 18 gramas, além de uma balança de precisão e R$ 200 em espécie. O homem assumiu a propriedade do entorpecente.

Diante da situação, o casal foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão. O veículo foi recolhido ao pátio da 8ª Ciretran por possuir débitos, enquanto os outros dois ocupantes foram liberados no local.