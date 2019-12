Morre ciclista atropelado por moto entre Araruna e Peabiru

O ciclista Osmar Ferreira, 55 anos, que ontem à noite foi atropelado por uma moto na rodovia PR-465, entre as cidades de Araruna e Peabiru, não resistiu aos fermentos e morreu logo após dar entrada no posto de saúde 24 horas de Araruna, A moto era conduzida por uma mulher de 43 anos, acompanhada de sua filha de 13. .

O acidente ocorreu por volta das 20h de ontem,,quando o ciclista seguia pela rodovia, sentido Peabiru/Araruna. A mulher conduzia uma moto Honda CG 150 cilindradas, com a filha na garupa, no mesmo sentido e não viu a bicicleta.

Com o impacto, a bicicleta foi parar fora da pista e Ferreira sofreu ferimentos graves na cabeça. Ele foi atendido por uma ambulância da Prefeitura de Araruna e levado ao posto 24 horas da cidade, mas não resistiu..

A mulher e a filha também sofreram fraturas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Elas foram levadas ao hospital Pronto Socorro, em Campo Mourão. A Policia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente. A rodovia entre Araruna e Peabiru é mail sinalizada, tem muito mato ás margens e não tem acostamento, o que aumenta o risco de acidente, principalmente para ciclistas e motociclistas.