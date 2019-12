Mulher é agredida e esfaqueada pelo companheiro

Em plena noite de natal, um homem agrediu a própria companheira com socos e com um golpe de faca, em Campo Mourão. A ocorrência foi por volta 23h, na residência do casal, localizada na rua Rolândia, no conjunto Parigot de Souza.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, as brigas entre o casal são rotineiras. Duas crianças são testemunhas dessas agressões.

O Siate foi acionada e prestou atendimento à vítima, que foi levada ao Pronto Socorro com um corte em um dos dedos e vários hematomas pelo corpo.

A equipe da Rotam fez diligências, mas o agressor não foi localizado. Ainda segundo a PM, o rapaz possui várias passagens pela delegacia, inclusive por homicídio.