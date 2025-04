Morador de rua é picado por aranha em terreno abandonado em C. Mourão

Um morador de rua foi picado por uma aranha na manhã desta terça-feira (29), em um terreno abandonado, localizado na perimetral Tancredo de Almeida Neves, esquina com a rua Engenheiro Mercer, em Campo Mourão. O local, que antes abrigava uma associação foi devolvido à prefeitura e está desocupado.

O homem precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à UPA. Seu estado de saúde é estável, sem gravidade.

O terreno tem sido ocupado por moradores de rua que montaram barracos improvisados. A área se transformou em ponto de uso de drogas, relações sexuais e descarte irregular de lixo. Recipientes com água parada são facilmente encontrados no local, aumentando o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Moradores vizinhos denunciam que há cerca de 90 dias procuraram os órgãos responsáveis, que prometeram uma solução. No entanto, o problema só se agravou. O medo agora é de um possível surto de dengue.