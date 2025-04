Polícia flagra entrega de drogas perto da rodoviária de CM e prende homem

Durante patrulhamento de rotina por volta das 22h de ontem nas imediações da rodoviária de Campo Mourão, uma equipe policial flagrou uma possível entrega de drogas envolvendo um motociclista com uma bag de entregas e o ocupante de um veículo estacionado no local.

De acordo com o boletim policial, o motociclista chamou a atenção da equipe ao fazer uma conversão brusca e entrar no pátio da rodoviária. Os policiais então visualizaram o momento em que ele se aproximou de um carro estacionado e entregou um objeto ao motorista.

Os policiais realizaram a abordagem do condutor da motocicleta, um homem de 29 anos, e encontraram duas porções de maconha do tipo skunk, acondicionadas em invólucros plásticos e pesando cerca de 24 gramas, com características típicas de comercialização.

Em seguida, a equipe abordou o ocupante do veículo, um homem de 44 anos, que estava com outro invólucro plástico contendo cerca de 10 gramas da mesma substância. Ambos confirmaram à polícia que a droga seria destinada ao consumo pessoal e que o entregador havia sido acionado para fazer a entrega antes da viagem do segundo envolvido, que aguardava embarque para Curitiba, por volta das 23 horas.

Os entorpecentes foram apreendidos e os dois homens encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais. A motocicleta utilizada foi recolhida ao pátio da Ciretran, e dois aparelhos celulares também foram apreendidos.