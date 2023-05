Morador de Quinta do Sol morre ao bater moto em carreta na PR-082

O jovem Cleiton Henrique, idade não informada, teve morte trágica na noite dessa quarta-feira, 10, ao bater a moto que conduzia em uma carreta bitrem. O acidente ocorreu em Quinta do Sol, na rua Triangulo Austral, quando o motociclista atravessava a rodovia PR-082.

De acordo com informações, a carreta seguia pela rodovia sentido ao município de Engenheiro Beltrão quando foi atingida na lateral pelo moto. Com o forte impacto, os pneus da carreta chegaram a estourar, e o jovem teve morte instantânea.

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para controlar o tráfego de veículo e apurar as circunstâncias do acidente. De acordo com as informações do site Quinta News, o jovem morava na Vila Rural, em Quinta do Sol.

A Polícia Civil e Científica também estiveram no local para os trabalhos periciais e para liberação do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.

Com informações e fotos: Quinta News