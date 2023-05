Com representantes locais e regionais, Sesc lança o Dia do Desafio

Foi lançado oficialmente na manhã desta quarta-feira, no Sesc de Campo Mourão, o Dia Mundial do Desafio que será realizado no dia 31 de maio, última quarta-feira do mês. A organização do evento é do Sistema Fecomércio nacional, por meio do Sesc.

O Sesc Paraná é o órgão gestor pelas ações em cada unidade de serviço instalada em diversas cidades do estado e em seus municípios de abrangência. O responsável pelas ações do Dia do Desafio em Campo Mourão será Marcos Henrique Carvalho da Cruz, do Sesc.

Além dele, estiveram presentes no cerimonial de lançamento, representantes de vários municípios da região e também de Campo Mourão.

Dentre eles, Nelson Bizotto, presidente Sindiempresarial; vereador Ebinéias Teixeira (Bina); Ester Piacentini, presidente da Câmara da Mulher; Reginaldo Coelho, gerente do Senac; Camila Corchak, secretária da Saúde de Campo Mourão; Geovane Silva, coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Integrado; José Renato Arruda, diretor geral da Fundação de Esportes de Campo Mourão, e Sérgio Henrique dos Santos, coordenador geral do município de Campo Mourão.

Cada representante de entidade ou município participante recebeu um guia com informações sobre o Dia do Desafio. Os organizadores do evento falaram sobre a importância da atividade física para todas as faixas etárias.

O objetivo da campanha é a realização de ao menos, 15 minutos de atividades físicas, das mais variadas formas, para que seja convertido em incentivos para uma atividade mais sistemática e, por consequência, uma melhora na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros.

Anteriormente caracterizada por uma competição saudável entre municípios de países diferentes, sendo de estrutura e capacidade populacional aproximados, atualmente o Dia do Desafio é uma “luta” contra o sedentarismo com os próprios munícipes, pois o desafio é superar o percentual da edição anterior do evento.

As ações deverão ser registradas por meio da unidade Sesc mais próxima da sua cidade ou pelo site https://www.diadodesafio.org.br/ , durante toda o dia 31 de maio.