Morador de Nova Cantu morre em acidente

O eletricista Valdeir dos Santos Smak, que morava em Nova Cantu, morreu em um acidente ocorrido ontem de manhã, no Km 5 da rodovia PR 239. Ele dirigia um Ford Escort, sentido Nova Cantu a Roncador, quando acabou invadindo a pista contrária e batendo de frente com uma caminhonete Land Rover Freelander, placas de Pitanga.

A caminhonete era conduzida pelo empresário pitanguense Claudemir Portes, conhecido como “Cebinho”. Ele transitava sentido contrário e, com a violência do impacto, os veículos foram parar fora da pista.

Smak morreu no local do acidente. Já o condutor da caminhonete sofreu apenas escoriações leves e não precisou de atendimento médico. A Defesa Civil da Roncador e a Polícia Militar de Nova Cantu, realizaram os procedimentos no local, para a remoção do corpo pelo IML de Campo Mourão.

Informações: Novocantu.com.br