Morador de Luiziana é detido após bater caminhoneta em poste em CM

Um homem de 36 anos, morador em Luiziana, foi detido na noite deste domingo, 16, após bater a caminhoneta Chevrolet S10 que dirigia contra um poste. O acidente ocorreu na avenida José Custódio de Oliveira entre as ruas Devete de Paula Xavier e São Josafat, área central de Campo Mourão.

Com o impacto, o poste se quebrou causando queda de energia em várias residências nas imediações do acidente, além do bairro Novo Centro e Vila Guarujá. Pelo menos 14 mil residências ficaram sem energia por várias horas.

O motorista fugiu do local abandonando a caminhoneta, com placas e Luiziana, mas acabou encontrado e preso logo em seguida pela Polícia Militar, na rua Araruna. O veículo teve danos de grande monta.

Com sinais visíveis de embriaguez, segundo a PM, ele foi levado para a delegacia, mas se recusou a passar pelo teste do etilômetro. Equipes da Copel trabalham para restabelecer a energia nos bairros afetados.