Homem é preso com caminhoneta furtada no Rio de Janeiro e com R$ 30 mil

Durante uma operação na rodovia PRC-487, em Campo Mourão, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu neste domingo, 16, um veículo Toyota/Hilux que era conduzido por um homem de 40 anos. A caminhoneta havia sido furtada no estado do Rio de Janeiro.

Teste de alcoolemia apontou que o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Diante de informações desconexas sobre origem e destino, a equipe suspeitou que o veículo poderia ser produto de furto ou roubo.

As suspeitas da equipe foram confirmadas quando na consulta ao chassi o sistema policial confirmou que a caminhoneta era produto de furto na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, as placas que estavam afixadas eram cadastradas em outro veículo do mesmo modelo.

Em revista ao interior do veículo, foi descoberta no interior do porta-luvas a quantia de R$ 30 mil que também foi apreendida.

A ocorrência foi apresentada à delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão em razão dos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo. Os crimes tipificados pelos artigos 180 e 311 do Código Penal podem chegar a penas máximas de 4 e 6 anos, respectivamente, além de multa.

Com informações e fotos: Polícia Rodoviária Estadual