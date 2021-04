Morador de CM morre em acidente com caminhão no Pará

Um homem de 47 anos, morador em Campo Mourão, morreu após o caminhão que dirigia sair da pista e tombar na rodovia BR 222, município de Dom Eliseu, no Pará, a cerca de 160 quilômetros de Paragominas.

Joel Baptista da Silva, morreu no local do acidente. Trabalhadores da região que colhiam nas proximidades presenciaram o acidente e divulgaram áudios nas redes sociais relatando que o motorista passou direto em uma curva da rodovia e capotou.

Segundo as testemunhas, o acidente ocorreu no inicio da tarde desta quarta-feira, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) só teria chegado ao local no final do dia, quando o corpo foi recolhido pelo IML.