PM e Civil cumprem mandados de busca e e apreensão em Juranda e CM

No inicio da tarde desta quarta-feira, policiais militares de Campo Mourão e a Polícia Civil de Ubiratã cumpriram dois mandados de busca e apreensão expedidos pela comarca de Ubiratã.

Os endereços foram levantados pela Polícia Militar após alguns furtos ocorridos em Juranda, cujos objetos furtados foram encontrados em Campo Mourão. O suspeito tinha dois endereços, um em Juranda e outro em Campo Mourão.

Durante as buscas, em Juranda, nada de ilícito foi encontrado. Já em Campo Mourão, no conjunto Fortunato Perdoncini, o proprietário do imóvel não estava em casa, porém, com o acompanhamento de testemunhas, os policiais militares encontraram um revólver calibre 38, 17 munições do mesmo calibre e 6 buchas de cocaína.

Parte da droga estava dentro do tênis de um bebê e o restante, no forro da residência, onde também foi localizada a arma. pelo cão farejador da PM.