Morador de Campo Mourão morre em acidente entre Araruna e Peabiru

Um morador de Campo Mourão identificado por Flavio Ribeiro Leite, 36 anos, morreu vítima de um grave acidente automobilístico na noite desse sábado, 24, na rodovia PR-465, que liga Araruna a Peabiru. O acidente ocorreu por volta das 21h30.

Leite dirigia um veículo GM/Montana, quando perdeu o controle da direção em uma curva, próximo ao Rio Claro e bateu forte no barranco. Com a força do impacto, o automóvel rodou na pista e parou em sentido contrário ao que trafegava.

Equipes do Siate e Samu foram ao local, mas já encontraram a vítima em óbito. A Polícia Rodoviária Estadual também prestou o atendimento com sinalização da pista para garantir a segurança das equipes da Polícia Civil e Científica que periciaram o local para apurar as causas do acidente. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.