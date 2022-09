Casa de madeira é destruída por incêndio no Lar Paraná

Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio nessa sexta-feira, 23, no Lar Paraná. A ocorrência foi registrada na rua Bela Vista.

Populares relataram que o fogo teria sido provocado por uma jovem, porém as causas oficiais do incêndio ainda serão apuradas pela Polícia Civil. No momento a casa estava sozinha e moradores vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros.

As equipes chegaram rápido ao local, mas por ser de madeira, a casa ficou destruída.