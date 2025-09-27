Morador de Araruna morre em acidente na PR-558

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado (27), na rodovia PR-558, em Araruna, resultou na morte de um morador da cidade. A colisão frontal ocorreu em uma curva conhecida como “curva do Laticínio”, envolvendo uma caminhonete Ford Pampa e um veículo Fiat Strada.

A vítima fatal foi identificada como Valdivino Lino Pereira, de 61 anos, que conduzia a caminhonete no sentido Campo Mourão a Araruna. Segundo informações preliminares, o veículo invadiu a pista contrária e atingiu de frente a Fiat Strada, que seguia no sentido oposto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para o resgate e precisaram realizar o desencarceramento. No entanto, Valdivino já estava sem vida no local. O motorista da Strada, também morador de Araruna, foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Mourão. O serviço aeromédico do SAMU de Maringá chegou a ser mobilizado, mas não houve necessidade de transporte aéreo.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) isolaram a área e registraram a ocorrência. Já as equipes da Polícia Científica e da Polícia Civil realizaram a perícia para apurar as causas do acidente.

Uma das hipóteses levantadas é de que Valdivino possa ter passado mal ao volante, o que teria provocado a colisão.