Monumento de Campo Mourão será destaque em exposição em Curitiba

O monumento do Pró-Solo, instalado na Praça Bento Munhoz da Rocha Netto, em Campo Mourão, fará parte da exposição “Calderari: amar, além do mar”, que será inaugurada neste sábado (27) no Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA), em Curitiba. A mostra presta homenagem ao artista plástico Fernando Calderari, reunindo pinturas, gravuras e objetos que marcaram sua trajetória na arte paranaense.

Criada em 1976 para celebrar o lançamento do Plano Nacional de Conservação de Solos, a escultura é tombada como patrimônio histórico municipal. Confeccionada em aço inoxidável, a obra representa a erosão do solo e as curvas de nível — símbolos da preservação ambiental.

O trabalho foi assinado em parceria pelos artistas Fernando Senna Calderari e João Osório Brzezinski, e executado no Centro de Criatividade da Fundação Cultural de Curitiba.

A escolha do monumento remonta a um concurso promovido pelo Ministério da Agricultura, em 1976. O projeto de Brzezinski conquistou o primeiro lugar, enquanto Calderari ficou em segundo. A comissão julgadora decidiu, no entanto, unir as duas propostas: de Calderari, foram incorporadas as gotas de água e a curva de nível; de Brzezinski, a lâmina que interage com a terra e a rachadura que simboliza a erosão.

A curadoria da mostra é assinada por Luiz Gustavo Vardânega Vidal Pinto, diretor do MCAA. Após meses de pesquisa, ele destaca que a exposição pretende revelar a essência do homenageado. “É uma mostra que busca mostrar o processo criativo, a composição, a observação. Calderari era um artista completo, um professor, dedicado a traços precisos, num equilíbrio entre liberdade e técnica. Sua obra construiu uma trajetória madura, marcada por uma linguagem própria e uma identidade para a cultura paranaense” — afirma o curador.