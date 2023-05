Menino cruza avenida com bicicleta, bate em carro e fica ferido

Um menino de 11 anos ficou ferido ao bater a bicicleta que pedalava na lateral de um veículo GM/Astra. O acidente ocorreu no início da tarde de hoje, na avenida José Wierzchon, esquina com a rua Dr. Carlos Klein, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

O veículo era dirigido por uma professora pela avenida. Ao chegar no cruzamento com a rua Dr. Carlos Klein ela foi surpreendida pela bicicleta do garoto que não parou na preferencial.

A bicicleta bateu forte na porta do veículo, derrubando o menino no asfalto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a criança a uma unidade hospitalar. A mãe dele esteve no local e o acompanhou ao hospital.