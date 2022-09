Mais uma carreta tomba na saída do anel viário, sentido CM para Peabiru

Assim como já ocorreu no último sábado, 17, mais um motorista de caminhão bitrem acabou tombando no momento em que saia do anel viário, para acessar a rodovia PR-158, sentido a Peabiru.

O acidente ocorreu no final da manhã desta sexta-feira. O motorista teria perdido o controle na alça de acesso à rodovia, o que fez com que a segunda carreta acabasse tombando na pista. A carga de feijão preto que era transportada espalhou-se na pista.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento sobre as circunstâncias do acidente e controlar o trânsito, enquanto será feita a limpeza da pista. No sábado passado, a segunda parte de outro bitrem também tombou e derramou a carga de esterco que levava.