Museu Municipal vai abrir no próximo domingo até meio dia

Encerrando a 16ª Primavera de Museus, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira vai abrir no próximo domingo, dia 25, das 8h às 12 horas. O visitante poderá percorrer as salas de exposições permanentes, com objetos históricos.

No espaço de exposição temporária, está em cartaz a exposição “Bandeiras Históricas do Brasil”. Outra novidade é a abertura da Sala da Música, com versos vinis de músicas brasileiras e estrangeiras, que os visitantes poderão ouvir.

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira foi fundado em 19 de março de 1978. Seu acervo é composto por fotografias, documentos, vestuários, peças do cotidiano, maquetes e móveis.

Serviço

O Museu de terça a sexta-feira das 8h às 17 e aos sábados das 8h às 17h. A entrada é gratuita.