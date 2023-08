Mais um motociclista perde a vida em acidente em Campo Mourão

Everaldo Koziel, 31 anos, foi mais uma vítima de acidente fatal no trânsito de Campo Mourão. Ele morreu após perder o controle da motocicleta que conduzia e bater contra uma árvore, na avenida Irmãos Pereira, quase esquina com a rua Santos Dumont, centro da cidade.

O acidente ocorreu às 22h43 desse domingo, conforme registrou uma câmera de vigilância de um estabelecimento comercial. Koziel perdeu o controle da direção e bateu na árvore sobre o canteiro central.

O rapaz foi atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu e foi encaminhado em estado grave para o hospital. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu aos ferimentos. Foi o quarto acidente recente com óbito no trânsito de Campo Mourão.

No mês passado, uma mulher e dois homens, todos com motos, também morreram acidentados no perímetro urbano de Campo Mourão.