Irmãos são presos com armas após esconderem motocicleta em mato

Atendendo a uma denúncia anônima de que dois homens estariam escondendo uma motocicleta em uma área de mata, em Campo Mourão, a Polícia Militar foi ao local e prendeu dois irmãos. A moto Honda CBX 250 Twister, também foi recuperada.

A ocorrência foi registrada no final da tarde de ontem Após localizarem a moto, a cerca de 600 metros mata adentro, os policiais ouviram três disparos de arma de fogo. Logo em seguida, a equipe localizou a dupla, um de 21 e outro de 26 anos. Ambos foram abordados e uma arma de fogo, tipo revólver calibre 32 carregado com oito munições intactas e uma deflagrada, foi localizada no chão.

Também foram apreendidos no local dois capacetes, balaclavas (toucas com abertura apenas para olhos e boca), duas porções de maconha, um saco tipo zip lock pequeno contendo inúmeras sementes de maconha, um facão com cabo de madeira e lamina de aproximadamente 50 cm, uma faca com cabo de madeira e lâmina de aproximadamente 23 cm e dois aparelhos celulares.

A dupla informou ser irmãos e que, estariam no local apenas como lazer, realizando disparos em árvores. Ambos foram encaminhados a delegacia para medidas cabíveis juntamente com as armas e objetos apreendidos.