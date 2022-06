Mais um motociclista ferido em acidente no trânsito de CM

Os acidentes envolvendo motociclistas não cessam em Campo Mourão. No final da tarde desta quarta-feira, 8, um homem de aproximadamente 35 anos ficou ferido após a moto que pilotava ser colhida por uma caminhoneta Ford Ranger .

O acidente ocorreu na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua São Josafat, no centro da cidade. A vítima trafegava pela avenida, com uma Shineray e ao chegar no cruzamento com a rua São Josafat teve a moto atingida pela caminhoneta, que não parou no cruzamento.

Na queda ele sofreu várias escoriações pelo corpo e fratura em uma das pernas. Após ser atendido pelo Siate, foi transferido para a ambulância do Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O condutor da caminhoneta não se feriu.