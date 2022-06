Restos mortais humanos são encontrados durante escavação de rede de esgoto em Campo Mourão

As polícias, Civil e Militar foram acionadas na tarde desta quarta-feira para averiguar um achado de restos mortais humanos durante escavação de uma rede de esgoto na região do Lar Paraná.

A ossada foi localizada por trabalhadores de uma empresa terceirizada da Sanepar, que faziam o serviço em uma área da rua Miguel Luiz Pereira, nos fundos da empresa Colacril.

Surpresos com os ossos que começaram a surgir durante a escavação, eles acionaram a polícia, que contatou vários ossos, como fêmur, costelas, vértebras, e outros. A Polícia Civil e Científica estiveram no local para apurarem o caso.

No entanto, as equipes foram informadas por moradores mais antigos do bairro que no passado, há cerca de quatro décadas, o local abrigava um cemitério, o que sugere que os restos mortais sejam dessa época.

Mesmo assim o Instituto Médico Legal (IML) recolheu os ossos para verificar se os mesmos são do antigo cemitério ou se podem ser de alguma pessoa assassinada e desovada no local.