“Diferença entre o possível e impossível depende de nós”, diz a nova presidente da Santa Casa

Nesta quarta-feira, toma posse na presidência do hospital Santa Casa de Campo Mourão, a bancária Mariceli Bronoski, eleita na assembleia realizada na sexta-feira,14, com 28 votos entre 35 votantes.

Mariceli trabalha no Banco do Brasil, e vai substituir Pedro Montans Baer, que está na presidência desde 2017. Em entrevista ao Tasabendo.com, ela fala do grande desafio que terá pela frente, mas demonstra total confiança, ao declarar que: “na minha vida, aprendi que a diferença entre o possível e impossível depende de nós.”

O convite de encabeçar a única chapa no pleito, ela conta que surgiu durante o período de mudança de diretoria do hospital, quando foi apresentada a prestação de contas, com o valor da dívida de mais de R$ 54 milhões.

“Com toda polêmica reunião de alteração de cláusulas do Estatuto, e demais discussões em que se visualizava como horizonte até mesmo o fechamento da Santa Casa, algumas pessoas formaram um grupo denominado ‘Amigos da Santa Casa’, no qual fui adicionada, buscando soluções e como ajudar. Esse movimento foi integrando mais pessoas e dele surgiu a chapa para a Diretoria, em que me convidaram e aceitei”, disse ela.

A bancária reconhece que está diante de um grande desafio, muito diferente do seu cotidiano. “Com certeza é uma grande responsabilidade, especialmente por se tratar de um cargo com um peso tão grande, com uma responsabilidade enorme, que traz com ele uma cobrança grande e já trazendo como herança essa dívida que a maioria das pessoas diz ser impagável”, revela.

SEM PRETENSÃO POLÍTICA

A nova presidente declara que nunca teve pretensão política ou algo do gênero que pudesse justificar ingressar na diretoria. “Não tenho pretensão política nenhuma”, assegura, lembrando que o contato mais próximo com a Santa Casa teve início ainda esse ano, quando sua mãe descobriu um câncer de mama e começou o tratamento oncológico no hospital.

“Foi então que pude perceber quantas pessoas necessitam dos mais diversos tratamentos todos os dias, vidas que dependem dali para ter sua saúde restaurada. Diversas mães que chegam para dar à luz. Chegava com minha às 6 da manhã para as seções de quimioterapia e as pessoas já estavam chegando para os mais diversos tratamentos”, relata ela.

Em relação a questão financeira, Mariceli diz que ainda não é possível fazer nenhuma análise. “Somente poderei me posicionar após tomar conhecimento de como estão as contas, não tivemos acesso a nenhum valor de receita e despesa”, completa.

A DIRETORIA

Presidente: Mariceli Bronoski

Vice-presidente: Odenir Colchon Montezino

Secretária geral: Ana Maria de Oliveira Braga

Tesoureiro: Carlos Rogério Alves Ferreira

Tesoureiro adjunto: Eder Humbelino Alves

CONSELHO FISCAL

Maria Dolores Barrionuevo Alves

Antoninho de Castro

Carla Bispo de Freitas

Rosa Hermógenes de Morais