Mais um acidente fere motociclista em CM

Em mais uma colisão entre carro e motocicleta, ocorrida em Campo Mourão, um rapaz de 28 anos, acabou sofrendo ferimentos generalizados.

O acidente ocorreu por volta das 12h30 desta segunda-feira, na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua Mamborê. Segundo as informações, a condutora de um VW/Gol, placas de Campo Mourão, seguia pela avenida Guilherme de Paula Xavier, sentido Lar Paraná/Centro.

Ao tentar acessar a rua Mamborê, ela não viu a moto, que seguia em sentido contrário e acabou provocando a batida. O motociclista atingiu a lateral do carro.

Com o impacto do pneu dianteiro embaixo do paralamas do carro, a moto permaneceu em pé. O condutor caiu e sofreu ferimentos generalizados. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. A motorista do Gol não se feriu.