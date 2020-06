Colchões e móveis continuam depositados em canteiros

Mesmo após a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente separar dois da semana passada (sexta-feira e sábado) para a coleta de materiais volumosos, como móveis, camas e colchões, além de aparelhos eletrônicos e óleo de cozinha já utilizado, teve morador de Campo Mourão que preferiu manter o mau hábito de dispensar esse tipo de produto na rua.

Nesta manhã, um colchão e outros móveis velhos amanheceram no canteiro central da avenida Irmãos Pereira, quase esquina com a rua Pitanga. O município providenciou a coleta desses materiais justamente para evitar esse tipo de descarte irregular.

No entanto, a ação da prefeitura foi positiva e prevaleceu o bom senso da maioria que aproveitou a oportunidade para se desfazer desses móveis usados.

A entrega deveria ser feita na Secretaria, na Rua Hamilton Tavela Borges, n° 159 (próximo a Ciretran). De acordo a SEAMA, a coleta rendeu 10 cargas de caminhão basculante, equivalente a 70 metros cúbicos.

Na mesma ação foram recolhidas quatro toneladas de lixo eletrônico, 65 quilos de pilhas e baterias e cerca de 50 litros de óleo de cozinha usado.

“Consideramos o resultado foi muito bom, pois são resíduos que muitas pessoas acabam jogando no meio ambiente de forma inadequada”, comentou o secretário municipal Franco Sanches.

Segundo o secretário, a intenção é realizar outra coleta nos mesmos moldes no fim do mês ou no início de julho.