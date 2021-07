Pipa enrosca em fiação elétrica e provoca incêndio em vegetação

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão combateu um incêndio ocorrido em uma vegetação seca, no jardim Canadá, fundos do Jardim Aeroporto, na tarde deste domingo. Segundo testemunhas, um grupo de crianças e adolescentes teria provocado o incidente, após terem enroscado uma pipa na fiação elétrica, o que gerou faíscas sobre a vegetação, culminando com o fogo.

As chamas ameaçavam residências próximas e o combate começou por moradores vizinhos, que usaram mangueiras e baldes com água, até a chegada dos bombeiros. Conforme informações das testemunhas, os adolescentes estavam soltando pipas com cerol, a famosa “linha chilena”, que além de perigoso é proibido por lei.

Foi nesse momento que uma dessas pipas acabou enroscando em um fio de alta tensão, provocando faíscas, as quais caíram em uma mata seca, fazendo com que o fogo se propagasse rapidamente.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros compareceu no local e controlou o fogo. Mesmo com a grande quantidade de fumaça, os adolescentes e crianças continuaram a soltar as pipas e só saíram do local após a chegada dos bombeiros.