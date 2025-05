Mãe filho de bicicleta se envolvem em grave acidente em Campo Mourão

Um grave acidente foi registrado no inicio da noite desta quarta-feira (7) na rua Engenheiro Mercer, entre as avenidas Guilherme de Paula Xavier e Jorge Walter, em Campo Mourão. Segundo informações de testemunhas, uma ciclista que carregava seu filho, de aproximadamente 5 anos, tentou atravessar a via para acessar a praça do Jardim Santa Nilce, quando foi atingida por um motociclista que descia a rua no sentido ao bairro Cidade Nova.

A colisão resultou na queda da ciclista e da criança, além de causar ferimentos graves no condutor da moto, que sofreu fratura na mão esquerda e suspeita de fratura nos arcos costais.

Populares acionaram o resgate imediatamente, mas o socorro demorou cerca de 30 minutos para chegar ao local. Enquanto isso, a vítima recebeu os primeiros cuidados de um socorrista civil. A equipe do SAMU foi a primeira a chegar, seguida pela ambulância do Corpo de Bombeiros, que deu suporte no atendimento. O motociclista foi estabilizado e encaminhado ao hospital para avaliações mais detalhadas.

A coordenação local do SAMU informou que todas as equipes estavam em atendimentos simultâneos, e que o suporte avançado estava em Ivailândia, auxiliando no resgate de um homem que sofreu um AVC enquanto pescava no Rio Ivaí. A mesma ocorrência também mobilizou parte da equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar esteve no local, isolando a área e garantindo a segurança durante o atendimento. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.