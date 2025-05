Lojas de Campo Mourão abertas até as 22 horas nesta sexta-feira

O comércio lojista de Campo Mourão permanecerá aberto para atendimento aos clientes até às 22 horas nesta sexta-feira (9/5), antevéspera do Dia das Mães. Também neste sábado o funcionamento do comércio local será em horário especial: até às 17 horas.

O Dia das Mães é apontado pelos comerciantes brasileiros como a segunda mais importante data especial do ano em termos de volume de vendas, superada apenas pelo Natal. Com o atendimento em horário estendido em dois dias, os lojistas de Campo Mourão buscam principalmente facilitar a busca e compra de presentes para comemorar a importante data especial.

Os reflexos positivos do Dia das Mães já são sentidos há cerca de uma semana no comércio mourãoense e a expectativa é de aquecimento das vendas nesta reta final que antecedem a data especial. Além do consumidor de Campo Mourão, o comércio local fomenta ações para atrair também clientes de cidades da região. Empresários do setor acentuam que a presença de moradores da região no comércio de Campo Mourão vem crescendo.

PRÊMIOS

Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da campanha promocional “Acicam Premiada”, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão, estão concorrendo a dois iphones, duas diárias no resort Águas de Jurema (com direito a acompanhante) e a cinco vale compras de R$ 1 mil cada. Ao final da campanha concorrem ainda a dois veículos Moby Fiat zero quilômetro.

A promoção da Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), além do patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.