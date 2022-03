Mãe e filha ficam feridas em acidente de trânsito

Uma colisão envolvendo dois automóveis entre o conjunto Milton de Paula Walter e o jardim Modelo, deixou mãe e filha feridas. O acidente ocorreu na noite deste sábado, na rua Getúlio Vargas.

As duas vítimas estavam em um veículo VW/Gol, dirigido pelo esposo da mulher ferida. O outro carro envolvido e um VW/Polo. Segundo as informações, ambos trafegavam pela rua Getúlio Vargas, quando o motorista do Polo teria se assustado com caminhão.

Com isso ele perdeu o controle da direção e bateu na lateral do Gol, que foi parar fora da rua. O condutor e passageiros do Polo não permaneceram no local.

No Gol, a mulher de aproximadamente 35 anos e a filha com cerca de 12 anos, reclamavam de dores no tórax e foram atendidas pelo Siate e Samu. Ambas foram levadas ao hospital Pronto Socorro, enquanto motorista não se feriu e dispensou atendimento médico.