Procon apura denúncia de constante falta de água no Fortunato Perdoncini

O Procon de Campo Mourão recebeu várias denúncias e reclamações de falta de água no Conjunto Fortunato Perdoncini. Um processo administrativo foi aberto para apurar e investigar a reclamação dos moradores quanto a prestação de serviço por parte da Sanepar.

“Moradores que residem na parte mais baixa do bairro, próximo ao rio, denunciam que chegam a ficar até três dias seguidos sem água. O que mais chama atenção é que essa falta de água tem sido constante e por isso decidimos agir”, explica o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

No órgão de defesa do consumidor os moradores relataram que a Sanepar apresenta diferentes justificativas e às vezes alega que não consta falta de água nos registros e controle interno. “Isso acaba revoltando os moradores, pois no bairro estão sem água, já na Sanepar nem consta tal falha no serviço”, observa o diretor.

Ele explica que a Sanepar terá direito de manifestação, resposta e defesa, bem como os moradores os mesmos direitos. Caso não haja justificativa convincente ou solução do problema a empresa poderá ser penalizada com multa ou outro tipo de penalidade.

“O Código de Defesa do Consumidor determina que a Sanepar tem que prestar serviço adequado, eficiente e no caso da água que é considerado essencial tem que ser contínuo, sem interrupção. No caso de manutenção na rede a população tem que ser avisada com antecedência.” finaliza Sidnei.