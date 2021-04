Mãe e filha ficam feridas em acidente com motoneta

Uma mulher de 29 anos e a filha dela, de 10, ficaram feridas após a motoneta Sundown em que estavam, envolver-se em um acidente com um veículo VW/Fox. A colisão ocorreu por volta das 11h25 desta sexta-feira, no cruzamento da rua Panambi com a rua Curitiba.

A motoneta, conduzida pela mulher, seguia pela rua Panambi, sentido Perimetral Tancredo Neves/Cidade Alta. Já o automóvel transitava pela rua Curitiba e acabou invadindo a preferencial.

Com o impacto, mãe e filha caíram e ficaram feridas. A mulher teve lesões leves, mas sua filha sofreu ferimentos generalizados, principalmente na perna esquerda. As duas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas ao hospital Pronto Socorro.