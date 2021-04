Paraná registra mais 5.234 casos e 224 óbitos pela Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (01) mais 5.234 novos casos e 224 mortes pela Covid-19. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Estado soma 845.962 diagnósticos e 16.824 óbitos desde o início da pandemia.

Os casos confirmados divulgados nesta quinta-feira são de abril (189), março (4.745), fevereiro (124) e janeiro (13) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: julho (2), agosto (6), setembro (2), outubro (62), novembro (36) e dezembro (55).

A Secretaria da Saúde possui um vacinômetro atualizado em tempo real à medida que os municípios inserem o número de doses aplicadas no sistema.

INTERNADOS

A Secretaria da Saúde divulga que 2.813 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 2.202 em leitos SUS (943 em UTI e 1.259 em enfermaria) e 611 em leitos da rede particular (319 em UTI e 292 em enfermaria).

Há outros 2.728 pacientes internados, sendo 1.776 em leitos UTI e 952 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 224 pacientes. São 106 mulheres e 118 homens, com idades que variam de 12 a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 17 de dezembro de 2020 a 01 de abril de 2021.

Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (38), Maringá (17), Londrina (15), Campo Mourão (9), Foz do Iguaçu (9), Ponta grossa (9), Campo Largo (7), Itaperuçu (6), Quatro Barras (5), Rio Branco do Sul (5), Toledo (5), Assis Chateaubrind (4), Palmas (4), Paranaguá (4), Pato Branco (4), Ubiratã (4), Almirante Tamandaré (3), Mandaguaçu (3), Marialva (3), Pinhais (3), São José dos Pinhais (3), Arapongas (2), Bela Vista do Paraíso (2), Cambará (2), Cambé (2), Cantagalo (2), Chopinzinho (2), Guaratuba (2), Ibiporã (2), Jaguariaíva (2), Manoel Ribas (2), Sarandi (2), Telêmaco Borba (2) e Umuarama (2).

Também são registradas a morte de uma pessoa em cada um dos municípios de Andirá, Ângulo, Araucária, Bom Sucesso, Campo Magro, Cascavel, Centenário do Sul, Cerro Azul, Colombo, Conselheiro Mairinck, Cruzeiro do Sul, Dois Vizinhos, Engenheiro Beltrão, Foz do Jordão, Guaíra, Guairacá, Ibaití, Ivaiporã, Mandirituba, Marmeleiro, Ortigueira, Paiçandu, Palmeira, Piraí do Sul, Prado Ferreira, Quedas do Iguaçu, Quitandinha, Realeza, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Jerônimo da Serra, São Jorge do Ivaí, Sertanópolis, Tamboara, Tibagi e Três Barras do Paraná,

FORA DO PARANÁ

O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 5.377 casos de residentes de fora, sendo que 117 pessoas foram a óbito.

Agência Estadual de Notícias