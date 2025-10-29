Dois homens são flagrados furtando fios em prédio da Oi em C. Mourão

A Polícia Militar prendeu dois homens flagrados furtando fios elétricos em um imóvel pertencente à empresa Oi S.A., em Campo Mourão. O local, segundo a corporação, já havia sido alvo de invasões e furtos anteriores, o que vem causando danos estruturais e transtornos à vizinhança.

Durante a ação, os policiais encontraram os suspeitos dentro do prédio, munidos de chaves e alicates, enquanto retiravam fios da instalação elétrica. Para entrar, eles pularam o gradil que cerca o imóvel.

Com a dupla, foram apreendidos cerca de 30 metros de fios elétricos de 2,5 mm, já retirados do sistema. Ambos foram detidos e encaminhados à 16ª Subdivisão de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Segundo a PM, não foi necessário o uso de algemas durante a condução.